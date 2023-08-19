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التعليم تتابع وصول أسئلة امتحانى العربى والدين للجان الثانوية دور ثان

السبت، 19 أغسطس 2023 08:57 ص
التعليم تتابع وصول أسئلة امتحانى العربى والدين للجان الثانوية دور ثان وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول أسئلة امتحان اللغة العربية والتربية الدينية إلى لجان سير الامتحانات استعدادا لأداء طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني.
 
وأكدت الوزارة أن الأسئلة وصلت إلى اللجان بشكل أمن وتسلمها رؤساء اللجان، فيما بدا الطلاب التوافد إلى لجان السير استعداداً لأداء الامتحان فى التاسعة صباحاً.
 
وتبدأ السبت 19 أغسطس الحالى امتحانات الثانوية العامة دور ثان، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، بينما يؤدى الطلاب الأحد 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والاثنين 21 أغسطس الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 27 أغسطس الديناميكا والاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع والثلاثاء 29 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.
 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة المسموح لهم دخول امتحانات الدور الثاني، موضحة أنه يحق لمن رسب في امتحان الدور الأول في مادتين فأقل وهؤلاء الطلاب يحصلون على درجة النجاح فقط دخول امتحان الدور الثانى، موضحة أنه يسمح للطالب الذى أجل امتحان الدور الأول لأسباب قانونية دخول امتحان الدور الثانى، وهذه الفئة من الطلاب يسمح لهم بالحصول على الدرجة الكاملة للمادة وهم من قاموا بتأجيل امتحان الدور الأول في جميع المواد؛ بسبب عذر قانوني أو لعذر مرضى.
 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة دور ثان

موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة دور ثان

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

الثانوية العامة



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