وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع امتحان الدور الثانى بمدرسة رفاعة الطهطاوى بطور سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم السبت، امتحان "اللغة العربية" بمدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية بنين التابعة لإدارة طور سيناء، في إطار توجيهات الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وفي إطار المتابعة الميدانية لسير امتحان الدور الثانى للشهادة الإعدادية بالمحافظة.

واطمأن وكيل الوزارة خلال الجولة على سير الامتحان بلجان المدرسة، التى تضم مدارس طه حسن الإعدادية والشهيد إبراهيم الرفاعى ومدرسة خالد بن الوليد بالجبيل ومدرسة الزهراء للتعليم الأساسي ومدرسة 30 يونيو للتعليم الأساسى ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع التابعات لإدارة طور سيناء.

وأكد وكيل الوزارة على الالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان، وتوفير الهدوء والراحة داخل اللجان، والتأكد من توقيع الملاحظين ثلاثيا على الورقة، ومراعاة تدوين الطلاب بياناتهم صحيحة على الورقة.

يذكر أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء تبدأ اليوم السبت، حتى يوم الخميس الموافق 27 / 7/ 2023 م لمدة ستة أيام، ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين للامتحان على مستوى المحافظة 847 طالب وطالبة بعدد 19لجنة امتحانية.