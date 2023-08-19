الأمن العام يضبط 327 قضية مخدرات و177 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لملاحقة الخارجين عن القانون.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط (327) قضية مخدرات، و (177) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (84189) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.