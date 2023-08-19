الأمن العام يضبط هاربا من 75 سنة سجن في القناطر الخيرية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية، هاربة من تنفيذ عدد 124 حُكم بتهم "شيك، تبديد، إيصال أمانة" بإجمالى مدد حبس 24 سنة.

ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، هارب من تنفيذ 62) حُكم بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 75 سنة، وضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ، هارب من تنفيذ 61 حُكم بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 23 سن، وضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ، هارب من تنفيذ 42 حُكم بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 19 سنة، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.