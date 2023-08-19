ارتفاع عدد مشتركى التليفون الأرضى أكثر من نصف مليون خلال عام

كتبت ــ هبة السيد

ارتفع عدد مشتركي التليفون الأرضي (الثابت) في مصر إلى أكثر من نصف مليون عميل جديد خلال عام، ليزيد الإجمالي إلى 11.816 مليون مشترك بنهاية شهر يونيو عام 2023 مقابل 1.277 مليون مشترك بنهاية الربع المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 5%، ومقارنة مع 11.727 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة نمو 1%.

ويقدم خدمة التليفون الأرضي في مصر، الشركة المصرية للاتصالات وتستحوذ على نسبة تتجاوز 99% من أعداد المشتركين، مقابل عدد غير كبير لشركة اتصالات من e&، فيما لم تفعل شركتي فودافون، وأورنج رخصة التليفون الأرضي، التي سبق أن حصلا عليها مع رخصة الجيل الرابع.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات إيرادات من وحدات أعمال المنزل والاتصالات الشخصية بلغت 12.122 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 10.417 مليار جنيه خلال النصف المماثل من عام 2022 بنسبة نمو 16.4%، وفي الربع الثاني وحده بلغ 6.3 مليار جنيه مقارنة مع 5.4 مليار جنيه بنسبة نمو 15.3%.

وجاء نمو إيرادات وحدة أعمال المنزل والاتصالات الشخصية، مدعومة بارتفاع إيرادات خدمات البيانات وخدمات الصوت بنسبة نمو قدرها 17%، و8%، على الترتيب، في ضوء زيادة قاعدة العملاء، ومتوسط الإيراد عن كل عميل.

ووفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يبلغ إجمالي سعة السنترالات في مصر 21.21 مليون خط بنهاية شهر أبريل لعام 2023 مقابل 22.53 مليون خط خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة انخفاض 5.73، وبلغ معدل انتشار الهاتف الثابت 11.5% بنهاية شهر أبريل لعام 2023 مقابل 11.07% خلال الشهر ذاته من العام السابق، وبلغت أعداد السنترالات 1556 سنترال بنهاية فبراير عام 2023 مقابل 1532 سنترال.