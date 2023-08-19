ارتفاع درجات الحرارة بكفر الشيخ ولجوء المصطافين لمياه البحر وحمامات السباحة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد مدن ومراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية أن درجات الحرارة بكفر الشيخ، العظمى 23 درجة، والمحسوسة 34 درجة، والصغرى 24 درجة، وتواجد عدد قليل من المارة بشوارع المحافظة، اليوم السبت، الموافق 19 أغسطس، 2023، لسببين الأول لأنه إجازة في معظم المصالح الحكومية، ولإرتفاع درجات الحرارة.

وتواجد عدد كبير من المصطافين بشواطئ مصيف بلطيم، لجوءاً لمياه البحر المتوسط، وهروبا من حرارة الجو، بتخفيف الأجواء بالتواجد بمياه البحر المتوسط، في ظل انتشار فرق الإنقاذ بطول الشواطئ ال6، وتوفير كافة الخدمات للمصطافين، كما لجأ الأطفال والشباب لحمامات السباحة بعدد من النوادي بمدن المحافظة، منها نادي كفر الشيخ، ونادي سخا، وغيرهما.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية، عن أنه يسود اليوم السبت، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، ومن المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 33 درجة مئوية.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيانها، أنه ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد خفيفة إلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما حذرت هيئة الأرصاد المصرية من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس ليصل نشاط الرياح إلى (50 - 60) كم / ساعة وارتفاع الموج (2.5 -3 ) متر.



حمام السباحة بنادي كفر الشيخ الرياضي



تواجد كبير من المصطافين هروبا من حرارة الجو