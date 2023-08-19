اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص في حادث سير على طريق "العريش- القنطرة" بشمال سيناء

السبت، 19 أغسطس 2023 07:25 م
إصابة 6 أشخاص في حادث سير على طريق "العريش- القنطرة" بشمال سيناء إسعاف - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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استقبل مستشفى العريش العام بشمال سيناء اليوم 6 مصابين في حادث سير على طريق "العريش- القنطرة".
 
أفادت مصادر امنية وطبية، بإصابة 6  شخاص باصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة أجرة أثناء سيرها على الطريق الرئيسي  الساحلي بشمال سيناء، وتبين انقلاب سياره أجرة أثناء سيرها على طريق "العريش - القنطرة" بنطاق قرية مصفق  شرق  مدينة  بئر العبد.
 
 أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص  بكسور وجروح متفرقة، ودفع مرفق إسعاف شمال 3 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم واخطرت الجهات المختصة بالحادث.
 

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