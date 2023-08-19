إصابة 6 أشخاص في حادث سير على طريق "العريش- القنطرة" بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل مستشفى العريش العام بشمال سيناء اليوم 6 مصابين في حادث سير على طريق "العريش- القنطرة".

أفادت مصادر امنية وطبية، بإصابة 6 شخاص باصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة أجرة أثناء سيرها على الطريق الرئيسي الساحلي بشمال سيناء، وتبين انقلاب سياره أجرة أثناء سيرها على طريق "العريش - القنطرة" بنطاق قرية مصفق شرق مدينة بئر العبد.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة، ودفع مرفق إسعاف شمال 3 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم واخطرت الجهات المختصة بالحادث.