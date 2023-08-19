إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز أبشواى بمحافظة الفيوم، حيث بدأت بمشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدى، ثم مشاجرة استخدم خلالها الطرفان الأسلحة البيضاء والشوم، وتمكنت الشرطة من فض المشاجرة وضبط طرفيها، وتم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بمدينة أبشواى بسبب خلافات الجيرة ووجود مصابين وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة وتم فضها وضبط طرفيها ونقل المصابين إلى مستشفى أبشواى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق