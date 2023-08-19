إسنا تشهد مشروعا مميزا لترميم مئذنة أصفون الأثرية فى المسجد العمرى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بدء العمل فى أحد أهم المشروعات للحفاظ على التراث الإسلامى بالعمل فى تطوير وترميم مئذنة أصفون الأثرية، التى تتواجد فى المسجد العمرى بمدينة إسنا، وهو أحد المبانى الأثرية وذات الطابع المعمارى الفريد، والذى أرتبط أسمه بأحد أهم الفترات التاريخية فى مصر، حيث يرجع تاريخ تشييده إلى عهد الدولة الفاطمية بعام 469 هجرياً.

وفى هذا الصدد، يقول الدكتور سعدى زكى مدير عام ترميم آثار مصر العليا، إنه يتم العمل فى ترميمات مئذنة أصفون الأثرية بأيدي فريق من الأثريين والمرممين المتميزين من الأقصر ومنطقة آثار مصر العليا، وعلى رأسهم المهندس أبو الحسن محمد من الإدارة الهندسية لآثار مصر العليا، وكان في استقبالهم حسين الحداد مدير عام منطقة آثار إسنا وأرمنت، والمفتشين محمد أحمد يوسف وعبد المنصف فراج وأحمد عبدالله، ومن الشركة المنفذة للمشروع المهندس محمد عبد العزيز والمهندس صلاح النجار، ويقوم بتلك الأعمال أخصائيين الترميم محمد الأسواني وحسين الجوايدى ومصطفى الفلت.

ويضيف مدير عام ترميم آثار مصر العليا، لـ"اليوم السابع"، إن الترميمات تشمل عودة المئذنة بنسبة كبيرة لما كانت عليه فى العصور السابقة بعد رفع آثار الزمن وعوامل الأتربة والاتساخات منها، وتقوية الألوان والأدوات المستخدم فى بناؤها بالسابق، موضحاً إن أهمية المسجد العمري أو المسجد العتيق تكمن في المئذنة الخاصة به والتي تم تصميمها وفقاً لطراز مميز وفريد من نوعه، حيث أن المئذنة تحتوي على ساعة شمسية لتحديد مواقيت الصلاة، ويبلغ طولها نحو 25 متراً، وتحتوي علي بعض النقوشات المميزة ذات الطابع الإسلامي، حيث إن المئذنة تأثرت بعدة عوامل أثرت علي بنيتها حيث إنها أصيبت بميل نحو أحد جهاتها بعد تأثرها بزلزال عام 1992، وتم استدراك ذلك بمجموعة من أعمال الترميم والتي لم تساهم في رفع الأضرار عن المئذنة بشكل قاطع، ولذلك تم دخولها فى مشروع التطوير الحالى والذي بدء بكل جدية لعودتها لسحرها القديم.



أعمال ترميم وإعادة الحياة لمأذنة أصفون الأثرية فى المسجد العمرى



العمل فى ترميم وإعادة الحياة لمأذنة أصفون الأثرية فى المسجد العمرى



ترميم وإعادة الحياة لمأذنة أصفون الأثرية فى المسجد العمرى



تطوير وترميم مأذنة أصفون الأثرية بطول 25 متر



خطوات العمل فى ترميم المأذنة بأصفون



قيادات فريق الترميم المشاركون فى المشروع



مأذنة أصفون الأثرية بنيى فى 469 هجري



مدينة إسنا تشهد مشروع مميز لترميم وإعادة الحياة لمأذنة أصفون الأثرية