حياة كريمة بالأقصر.. العمل مستمر يوميا بمشروعات الصرف بمداخل قرى إسنا "صور"

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

ومن جانبه، يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه يتم العمل بصورة يومية فى المشروعات القومية، وأبرزها العمل فى مشروع توصيل وحفر الصرف الصحى بقرية النمسا، وكذلك أعمال قص الأشجار وكعوب النخيل حول أعمدة الإنارة وصيانة وتدعيم كشافات فى الطريق السريع بقرية الحلة، وأعمال الرصف فى مدخل قرية توماس الوسطى، وتركيب وصيانة الكشافات في توماس 2، كما إنه جارى الأعمال فى المحطة المعالجة وخطوط الصرف الصحي بالحلة وتوابعها.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، إنه تجرى أيضاً أعمال إحلال وتجديد سقف كوبرى ترعة الكلابية بقرية الحلة، كما يتم تواصل أعمال الصرف في محطة صرف توماس الوسطي، كما تم البدء في قص وتهذيب الأشجار بالخط الشرقي لقرية الدير، كما يجرى العمل فى مد كابلات الجهد المتوسط لمحول مجموع الخدمات الحكومية بقرية النمسا، وتم مد الكابل وتركيب المحول الخاص بمجمع الخدمات بقرية العضايمة ضمن مبادرة حياة كريمة، وتجرى أيضاً استمرار العمل فى شد أسلاك أعمدة الإنارة بشوارع قرية الحلة وتركيب كابلات منخفض إلى المجمع الحكومي للحلة ضمن مبادرة حياة كريمة.، وتم مؤخراً الإنتهاء من الأعمال المدنية والإنشائية بنسبة 99%.

وأكد اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه تم مؤخراً الانتهاء من أعمال رصف طريق الرزقة وطريق طراد النيل حتي مكتب البريد بقرية النواصر، بجانب الإنتهاء من إنشاء عدد 13 مجمع خدمي بقرى مركزى اسنا وأرمنت اللذان يشهدان تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) في محافظة الأقصر وهي مجمعات (الشغب- الدير- الحلة- الكيمان- اصفون- النجوع- توماس- النمسا – كومير) في إسنا ، وفي مركز أرمنت تم الانتهاء من إنشاء مجمعات (السلام – الرزيقات – المحاميد – الرياينة)، وتضم المجمعات (مركز تكنولوجى - سجل مدنى - شهر عقارى – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية – مجلس محلي – وحدة تضامن اجتماعي).