نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال توسعة شارع حسين كامل بمصر الجديدة

كتب سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال إزالة العقارات فى المرحلة الثانية لمنطقة ألماظة بشارع حسين كامل سليم ضمن مخطط إعادة تطوير وتخطيط المنطقة باعتبارها مدخل رئيسى لمنطقة مصر الجديدة، وتمت الجولة فى حضور رئيس حي مصر الجديدة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، الانتهاء من صرف التعويضات لسكان منطقة مساكن ألماظة بشارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة.

وتعد توسعة طريق حسين كامل سليم بألماظة هو محور حيوى يربط بين شارع الثورة الذى يعد امتداد لمحور طريق السويس وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر.

وأكد نائب محافظ القاهرة أن هذا المحور سيسهم فى خلق شريان مرورى حيوى يؤدى إلى سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة مشددًا على سرعة الانتهاء من الإزالات الجارية لتوسعة المحور بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة .