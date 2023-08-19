أكرم القصاص: الحوار الوطنى خلق جسور ثقة في الدولة

كتب محمد شرقاوى

علق الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، على مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى، قائلا: "منذ أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى الحوار الوطنى في إبريل 2022 شارك عدد كبير في جلسات الحوار والتي توصلت إلى الكثير من التوصيات".

وأضاف رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، خلال مداخلة لبرنامج هنا ماسبيرو المذاع على القناة الثانية : "الحوار الوطنى خلق جسور ثقة في الدولة عندما تم تفعيل العفو الرئاسي وخروج عدد كبير من النزلاء، وكذلك تفعيل الاشراف القضائى على الانتخابات، وكذلك قوانين الإدارة المحلية".

وتابع الكاتب أكرم القصاص: "الرئيس وعد لاستجابة كل ما هو في صلاحياته، وإحالة كل ما هو مخصص لمجلس للنواب للبت فيه، وكان هناك عدد كبير لم يكن مشارك في الحوار الوطنى ولما وجد جدية الأمر شارك في الحوار الوطنى، والرغبة في بناء خارطة للدولة بعد القضاء على الإرهاب، وحاليا المشاركة للجميع".

وأكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص: " الحوار الوطنى أكد استجابة الرئيس السيسى بشكل واضح وتلقى التوصيات وشكر المشاركين، وهناك فرصة لتوسيع المشاركة وتنوع الآراء وادارته ، واثناء الحوار الانتقال من صعوبة الانتقال من الأفكار النظرية إلى التطبيق العملى".

وأوضح الكاتب الصحفى : "التعليم والصحة سيكون مسار الدولة في المرحلة القادمة.. وخلق فرص عمل في جميع القطاعات ولكن التعليم والصحة البنية الأساسية للدولة وتدرك اهميتهم.. والمشاركة الواسعة واستجابة الرئيس ليست نهاية ولكن سيتم طرح العديد من التوصيات.. ومشاركة المجتمع المدنى في التعليم والصحة والثقافة والفن، وتم طرحها بشكل كبير جدا في الحوار الوطنى".