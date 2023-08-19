أسعار الأسماك اليوم فى مصر.. البلطى يسجل 68 جنيهًا للكيلو

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الأسماك ، فى الأسواق اليوم، السبت، تحركًا طفيفًا في الأسعار، إذ تراوح سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 68 جنيهًا و78 جنيها للكيلو، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 65 و67 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و60 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 40 و200 جنيه، وقشر البياض ما بين 70 إلى 110 جنيه، والبورى 60 إلى 70 جنيه، بحسب شعبة الأسماك.

وبلغ سعر البرانيس الإسكندرانى من 62 إلى 102 جنيه، وبالنسبة إلى الأسماك المكرونة الخليجى، بلغت 50 إلى 70 جنيها، والمكرونة المجمدة من 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى من 170 إلى 265 جنيها، والسبيط من 140 إلى 280 جنيها

وبلغ سعر الجمبرى الجامبو 380 إلى 480 جمبرى مقاس 1، فتراوحت أسعاره ما بين 270 إلى 370 جنيها، والجمبرى مقاس 2 بلغ من 180 إلى 300 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 80 إلى 170 جنيها، وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيه، والقراميط من 20 إلى 40 جنيها، والثعابين من 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة السويسى من 65 إلى 95 جنيها.