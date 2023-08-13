أسعار الأسماك اليوم في مصر.. والبوري يسجل 60 جنيها للكيلو

كتب - إسلام سعيد

تشهد أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 تحرك طفيف، حيث تراوح سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 58 جنيهًا و62 جنيها للكيلو، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 54 و56 جنيها والبلطى الأسوانى ما بين 20 و60 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 40 و200 جنيه، وقشر البياض ما بين 80 إلى 120 جنيها، والبورى 60 إلى 70 جنيها، بحسب شعبة الأسماك.

وبلغ سعر البرانيس الإسكندرانى من 62 إلى 102 جنيه، وبالنسبة إلى الأسماك المكرونة الخليجى فقد بلغت 50 إلى 70 جنيها، والمكرونة المجمدة من 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى من 170 إلى 265 جنيها، والسبيط من 140 إلى 280 جنيها.

وبلغ سعر الجمبرى الجامبو 380 إلى 480 جمبرى مقاس 1، فتراوحت أسعاره ما بين 270 و370 جنيها، والجمبرى مقاس 2 بلغ من 1960 إلى 290 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 70 إلى 160 جنيها، وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيه، والقراميط من 20 إلى 40 جنيها، والثعابين من 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة السويسى من 65 إلى 95 جنيها.