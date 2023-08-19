أزهر الشرقية: لم نسجل أى شكاوى من طلاب الدور الثانى للثانوية العامة

الشرقية- إيمان مهنى

أكد الدكتور السيد الجنيدى مدير الإدارة المركزية ل منطقة الشرقية الأزهرية ، أن اليوم الأول لامتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية، لم يسجل أى شكاوى من الطلاب.

ويؤدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي امتحانات الدور الثانى فى ثلاثين لجنة موزعة عبر سبع عشر إدارة تعليمية.

كانت بدأت اليوم امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني وسط متابعة جادة لرئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية.

و خلال تفقده اللجان الامتحانية شدد رئيس المنطقة على ضرورة تفعيل تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات ومنع الغش بكافة طرقة وأشكالة مؤكدًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

أكد رئيس المنطقة على ضرورة ظبط اللجان وعدم السماح بحمل أو حيازه المحمول داخل اللجان منوهًا أنه لن يُسمح بوجود أى تقصير أو مخالفات.