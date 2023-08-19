أخبار مصر.. الرئيس السيسى: إضافة 3 ملايين فدان لخريطة مصر الزراعية قريبا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تصريحات الرئيس السيسي اليوم خلال جولة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي: مصرون على وضع حلول نهائية للأزمة الاقتصادية بخطة طموحة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية، أن الدولة تعمل على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية الحالية، متابعا: "مصرون على حل الأزمة الاقتصادية دي من خلال حلول نهائية.. فيه خطة طموحة للاقتصاد والصناعة ومستلزمات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال بدائل وإنتاج مصري يغطي مطالب هذه المستلزمات والمنتجات اليومية".
الرئيس السيسي: الحكومة تعمل على مجموعة إجراءات لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية
تحدث الرئيس السيسي، خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية، قائلا عن ملف الكهرباء: "لما بنتكلم عن الكهرباء إحنا محتاجين 18 ألف طن مازوت يوميا علشان نشغل المحطات بكامل طاقتها علشان توفر الطاقة في ظل درجات الحرارة المرتفعة.. بنتكلم في أكثر من نص مليون طن مازوت في الشهر.. سعرهم حوالي 300 – 350 مليون دولار.. ده غير الغاز اللى إحنا ربنا سبحانه وتعالي الإنتاج منه بيقدم جزء كبير من الاحتياج للغاز الطبيعي.. ولو لا الإنتاج بتاعنا كنا هنكون في أزمة كبيرة".
وأضاف الرئيس السيسي: "الحمد لله رب العالمين.. حبيت أني اطمئنكم.. وقد تكون الأسعار بتاعت السلع مرتفعة وده أمر محل تقدير.. والحكومة تعمل على مجموعة إجراءات لتخفيف آثار هذه الأزمة".
الرئيس السيسي: إضافة 3 ملايين فدان لخريطة مصر الزراعية قريبا
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولة تفقدية فجر اليوم، في الأكاديمية العسكرية المصرية، عن الأزمة الاقتصادية، قائلا: "طب الأزمة اللى كل الناس قلقانة منها.. عدت علينا أزمات كتير في مصر وبالجهد والمثابرة كان يتم عبور هذه الأزمات.. الأزمة الاقتصادية بنعاني منها.. وإحنا مش السبب فيها.. كظروف عالم مثل أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.. أو الأزمة الاقتصادية الروسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي".
وأضاف الرئيس السيسي: "رغم الأزمة الكبيرة دي ورغم ارتفاع أسعار السلع الأساسية.. وحتى مع الجهد المبذول.. خلال شهور جديدة هنكون حاطين حجم ضخم من الأراضي الزراعية على خريطة مصر سواء كان في الدلتا الجديدة أو توشكي أو شرق العوينات.. بنتكلم عن مجموع أراضي حتى في سيناء.. مجموع الأراضي دي 3 ملايين فدان.. مع الريف المصري كمان.. كمية ضخمة جدا.. عمل وجهد وحجم أراضي وإنتاج زراعي غير مسبوق في فترة مش كبيرة أوي".
عفو رئاسى عن أحمد دومة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، مستخدما صلاحياته الدستورية.
الحكومة تنفى تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الجديد 2023/2024
وزير التنمية المحلية: الشبكة الوطنية للطوارئ قللت معدل حوادث الطرق بنسبة 60%
كشف اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، نجاح مشروع مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في السيطرة علي حوادث الطرق بنسبة بلغت 60% انخفاضا في هذه الحوادث خلال شهرين فقط من تفعيل تلك المراكز، مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية نجحت في توسيع انتشار هذه المراكز لتغطي 15 محافظة تدخل الخدمة تباعا، انطلاقا من تطبيق هذه الخدمات ب5 محافظات في المرحلة
تنسيق الشهادات المعادلة.. 95% للطب و90% أسنان وعلاج طبيعى و85% هندسة
بالتزامن مع إعلان مكتب التنسيق عن مواعيد البدء فى صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم الأحد الموافق 20/8/2023 حتى يوم الخميس الموافق 31/8/2023 بالمكتب الرئيسى بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، ينشر " اليوم السابع" الحدود الدنيا للتقدم بتنسيق الشهادات المعادلة والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات فى شهر يونيو الماضى.
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تنسيق المرحلة الثانية.. 315 ألف طالب يسجلون الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى
غدا بدء صرف أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة وتسجيل الرغبات بموقع التنسيق
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طقس غد حار بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 33 درجة
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