أخبار مصر.. الرئيس السيسى: إضافة 3 ملايين فدان لخريطة مصر الزراعية قريبا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية، أن الدولة تعمل على إيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية الحالية، متابعا: "مصرون على حل الأزمة الاقتصادية دي من خلال حلول نهائية.. فيه خطة طموحة للاقتصاد والصناعة ومستلزمات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال بدائل وإنتاج مصري يغطي مطالب هذه المستلزمات والمنتجات اليومية".

تحدث الرئيس السيسي، خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية، قائلا عن ملف الكهرباء: "لما بنتكلم عن الكهرباء إحنا محتاجين 18 ألف طن مازوت يوميا علشان نشغل المحطات بكامل طاقتها علشان توفر الطاقة في ظل درجات الحرارة المرتفعة.. بنتكلم في أكثر من نص مليون طن مازوت في الشهر.. سعرهم حوالي 300 – 350 مليون دولار.. ده غير الغاز اللى إحنا ربنا سبحانه وتعالي الإنتاج منه بيقدم جزء كبير من الاحتياج للغاز الطبيعي.. ولو لا الإنتاج بتاعنا كنا هنكون في أزمة كبيرة".

وأضاف الرئيس السيسي: "الحمد لله رب العالمين.. حبيت أني اطمئنكم.. وقد تكون الأسعار بتاعت السلع مرتفعة وده أمر محل تقدير.. والحكومة تعمل على مجموعة إجراءات لتخفيف آثار هذه الأزمة".