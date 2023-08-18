11.5 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 6 شهور بنسبة نمو21%

كتب هانى الحوتى

ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى مصر خلال شهر يونيو إلى 2.035 مليار جنيه مقابل 1.720 مليار جنيه خلال الشهر المماثل بنسبة نمو18.3%، ليرتفع إجمالي استثمارات صناديق التأمين إلى 11.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2023 مقابل 9.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 21.4%، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات ل شركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2023 وبلغت 35.8 مليار جنيه مقابل 27.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 28.9%، وبلغ إجمالى التعويضات المسددة من شركات التأمين 15.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2023 مقابل 12.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 22.8%.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالى اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه فى نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسى، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.