وذكرت الوكالة أنه "في الساعة 04:00 من صباح اليوم ومن أجل ضمان سلامة الطائرات المدنية، تم تقييد الرحلات مؤقتا إلى مطارات موسكو التالية: فنوكوفو ، دوموديدوفو ، شيريميتيفو وجوكوفسكي"، وفقا لوكالة تاس الروسية .

وأوضحت أنه تم تحويل سبع رحلات جوية إلى مطارات بديلة، حيث هبطت بنجاح. هبط ثلاثة منهم في ستريجينو (نيجني نوفجورود) وطار ثلاثة منهم إلى بولكوفو (سانت بطرسبرج)، وهبطت رحلة واحدة من اسطنبول في مينسك. بعد رفع القيود المفروضة على استخدام المجال الجوي، تم نقل ركاب هذه الرحلات إلى المطارات المقصودة.

وأضافت الوكالة أنه "خلال فترة القيود المؤقتة على استقبال وارسال الرحلات ، اتخذت أطقم الطائرات ومراقبو الحركة الجوية والخدمات الأرضية في المطارات كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطيران".

في وقت سابق ، قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين إنه تم إسقاط مسيرة أثناء محاولتها التحليق فوق موسكو. وسقطت حطامها على إكسبوسنتر ولم تلحق أضرار جسيمة بالمبنى.

وقالت خدمات الطوارئ لوكالة تاس ، إن جدار المبنى تضرر، ومساحة الانهيار حوالي 30 مترا مربعا ، وبحسب المعطيات الأولية لم تقع إصابات ، كما لم ينتج عن الحادث أي حرائق.