وقال مصدر بالهيئة لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة "لقد تم إغلاق المجال الجوي فوق مطاري "كالوجا وفنوكوفو" من أجل ضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية " .

كانت هيئة الطوارئ بمطار "فنوكوفو" بموسكو أعلنت في وقت سابق من اليوم أنه جرى إغلاق المطار مؤقتًا بسبب طائرة مسيرة، مشيرة إلى فرضت قيودا على استقبال الطائرات والسماح بإقلاعها منذ صباح اليوم، حيث تمت إعادة توجيه بعض الرحلات إلى مطارات أخرى .

ولاحقاً تم الإعلان عن عودة الحركة الجوية بشكل اعتيادي في مطار "فنوكوفو".