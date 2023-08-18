اليوم السابع
Ads
الجمعة، 18 أغسطس 2023 10:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

وصول أول سفينة من موانئ أوكرانيا إلى البوسفور منذ تعليق روسيا اتفاق الحبوب

الجمعة، 18 أغسطس 2023 10:10 ص
وصول أول سفينة من موانئ أوكرانيا إلى البوسفور منذ تعليق روسيا اتفاق الحبوب سفينة شحن - ارشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكرت قناة NTV أن سفينة الحاويات Joseph Schulte التي ترفع علم هونج كونج وغادرت في 16 أغسطس ميناء أوديسا الأوكراني، وصلت إلى مضيق البوسفور في الساعة 07:00 من صباح اليوم.

وقالت القناة إن السفينة المحملة بـ30 ألف طن من الحبوب، كانت الأولى التي تغادر موانئ أوكرانيا منذ تعليق روسيا اتفاق الحبوب.

وأضافت أن السفينة وصلت مساء أمس الخميس إلى ميناء أمبرلي التركي قرب إسطنبول، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول مسارها.

وأعلنت القوات البحرية الأوكرانية في 10 أغسطس الجارئ إطلاق "ممرات مؤقتة" في البحر الأسود للسفن التجارية المتوجهة من وإلى موانئ تشيرنومورسك وأوديسا ويوجني الأوكرانية.

وحذرت كييف مالكي وقباطنة السفن من التهديد العسكري وخطر الألغام البحرية على مسار السفن، وأشارت إلى أنهم أخذوا على عاتقهم "العمل في مثل هذه الظروف".

وأكدت أن هذه المسارات ستستخدم بالدرجة الأولى لمغادرة السفن المدنية العالقة في الموانئ الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

 

 


اوكرانيا

البوسفور

اتفاق الحبوب

اخبار العالم

الحرب الروسية



الموضوعات المتعلقة

أمريكا: على روسيا العودة لاتفاق الحبوب.. وبوتين لا يهتم بالأمن الغذائي للعالم

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 08:45 م

نادر نور الدين: أسعار القمح سترتفع في ظل تعثر اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا

الإثنين، 14 أغسطس 2023 09:46 م

الاتحاد الأوروبى يتحدى روسيا.. مسئول يكشف خطة لمساعدة أوكرانيا لتصدير جزء كبير من حبوبها بعد انتهاء اتفاق الحبوب.. الخطة تشمل 3 محاور وتعزيز "ممرات التضامن" كطرق بديلة لوصول صادرات كييف للأسواق العالمية أبرزها

الإثنين، 14 أغسطس 2023 05:00 ص

الاتحاد الأوروبي: روسيا تستخدم الغذاء كسلاح ونطالب الشركاء بحثها على العودة لمفاوضات اتفاقية الحبوب

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة