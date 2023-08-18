وصول أول سفينة من موانئ أوكرانيا إلى البوسفور منذ تعليق روسيا اتفاق الحبوب

وكالات

ذكرت قناة NTV أن سفينة الحاويات Joseph Schulte التي ترفع علم هونج كونج وغادرت في 16 أغسطس ميناء أوديسا الأوكراني، وصلت إلى مضيق البوسفور في الساعة 07:00 من صباح اليوم.

وقالت القناة إن السفينة المحملة بـ30 ألف طن من الحبوب، كانت الأولى التي تغادر موانئ أوكرانيا منذ تعليق روسيا اتفاق الحبوب.

وأضافت أن السفينة وصلت مساء أمس الخميس إلى ميناء أمبرلي التركي قرب إسطنبول، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول مسارها.

وأعلنت القوات البحرية الأوكرانية في 10 أغسطس الجارئ إطلاق "ممرات مؤقتة" في البحر الأسود للسفن التجارية المتوجهة من وإلى موانئ تشيرنومورسك وأوديسا ويوجني الأوكرانية.

وحذرت كييف مالكي وقباطنة السفن من التهديد العسكري وخطر الألغام البحرية على مسار السفن، وأشارت إلى أنهم أخذوا على عاتقهم "العمل في مثل هذه الظروف".

وأكدت أن هذه المسارات ستستخدم بالدرجة الأولى لمغادرة السفن المدنية العالقة في الموانئ الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.