وزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى يُمعن فى جرائمه ضد الطواقم الطبية

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قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى لا تزال تمعن فى جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطينى وطواقمه الطبية.

وأشارت الكيلة - فى بيان صحفى - إلى أن جرائم الاحتلال بحق الطواقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف تتطلب من المجتمع الدولى التدخل الفاعل لوقف انتهاك حقوق الإنسان وحرمة المراكز والطواقم الطبية.



وكانت فنية طب مخبرى بوزارة الصحة الفلسطينية أصيبت برصاصة فى الصدر خلال اقتحام مدينة جنين أمس الخميس، ولا تزال حالتها خطيرة رغم استقرارها.