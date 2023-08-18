اليوم السابع
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وزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى يُمعن فى جرائمه ضد الطواقم الطبية

الجمعة، 18 أغسطس 2023 11:10 م
وزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى يُمعن فى جرائمه ضد الطواقم الطبية الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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 قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى لا تزال تمعن فى جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطينى وطواقمه الطبية.

وأشارت الكيلة - فى بيان صحفى - إلى أن جرائم الاحتلال بحق الطواقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف تتطلب من المجتمع الدولى التدخل الفاعل لوقف انتهاك حقوق الإنسان وحرمة المراكز والطواقم الطبية.


وكانت فنية طب مخبرى بوزارة الصحة الفلسطينية أصيبت برصاصة فى الصدر خلال اقتحام مدينة جنين أمس الخميس، ولا تزال حالتها خطيرة رغم استقرارها

 

 


الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

قوات الاحتلال

القدس



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