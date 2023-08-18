اليوم السابع
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الجمعة، 18 أغسطس 2023 06:18 م
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هل تختلف أعراض الإصابة بمتحور كورونا إيريس عن المتحورات السابقة؟

الجمعة، 18 أغسطس 2023 06:00 م
هل تختلف أعراض الإصابة بمتحور كورونا إيريس عن المتحورات السابقة؟ أيريس متحور كورونا الجديد
كتبت فاطمة ياسر

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ظهر متحور إيريس لأول مرة في ألمانيا،  بحسب معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض  ومنظمة الصحة العالمية، لكن هل تختلف أعراض متغير كورونا الجديد "إيريس" عن المتحورات السابقة للفيروس، هذا ما نوضحه فى السطور التالية، بحسب موقع "timesofindia" و "bbc". 

ما أعراض الإصابة بالمتحور الجديد؟

يقول الخبراء إنه لا يوجد ما يشير إلى أن المتحور الجديد إي جي. أيريس  يسبب أية أعراض مختلفة عن تلك التي يسببها أي متحور آخر من متحورات كورونا.

وقد تتضمن أعراض الإصابة بمتحور أيريس ما يلي:
- الحمى
- السعال المستمر
- تغير في حاسة التذوق أو حاسة الشم
- شعور بالتعب والإنهاك
- سيلان الأنف
- التهاب الحلق

كيف يمكننا الوقاية من هذا المحور؟

كما هو الحال بالنسبة لمتحورات كورونا الأخرى، تظل احتمالات الإصابة بمرض شديد أعلى نسبة لدى كبار السن أو الذين يعانون من عوارض ومشاكل صحية كامنة.

يقول مسئولو وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، إن اللقاح لا يزال "أفضل وسيلة دفاعية ضد موجات متحورات ومتغيرات كورونا". 
 
تقول منظمة الصحة العالمية إنها تواصل تقييم تأثير المتحورات على أداء اللقاحات للمساعدة حين اتخاذ القرارات بشأن تحديثات تركيبة اللقاح.
ويوصي خبراء وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة  بهذه النصائح لتقليل فرص الإصابة ومنها: 
 
- غسل اليدين بانتظام.
 
- الابتعاد عن الآخرين قدر الإمكان، وخاصة إذا كنت تعاني من أعراض أمراض الجهاز التنفسي.
 
- التعقيم بالكحول يعد من الأساسيات التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة. 
 
- يمكنك ارتداء الكمامة وخاصة في الأماكن المزدحمة. 
 

متحور أيريس

أيريس

متحور كورونا الجديد



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