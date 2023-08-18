أستاذ اقتصاديات الصحة: متحور أى جى 5 سريع الانتشار ويجب أخذ لقاحات الوقاية

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن متحور إى جى 5 متحور من كورونا، فرعى وليس متحور جديد، مضيفا أن الصحة العالمية أعلنت أن كورونا لمن يكن وباء عالمى، ولم نسمع عن إصابات تدخل المستشفى أو وفيات من الكورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن محتور أي جى 5 أكثر انتشار وانتشرا في أكثر من 50 دولة، والمتحور هذا سيكون في جميع بلدان العالم بسبب سرعة انتشاره، مضيفا :"متحور أي جى 5 الأعراض متشابه لمتحور أوميكرون، وهى احتقان في الزور والجيوب الأنفية وتكسير العظام والصداع والفرق ما بين المتحور اللى قبلة هو سرعة الانتشار".

وتابع: "مليون ونصف المليون إصابة في اليوم والإصابات قادمة من آسيا، وحالات الوفاة ألفين فقط وليس قوية"، مؤكدا أن اللقاحات تحمى من الأعراض والوفاة، واللقاحات تحمى من الوفاة وليس من الإصابة لكبار السنة وأصحاب الأمراض المزمنة والمرضى التي تأخذ مثبطات للمناعة".