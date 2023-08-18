اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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نيويورك تحظر تيك توك على الهواتف الرسمية "لأسباب أمنية"

الجمعة، 18 أغسطس 2023 08:00 ص
نيويورك تحظر تيك توك على الهواتف الرسمية "لأسباب أمنية" تيك توك - أرشيفية
وكالات

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وجهت مدينة نيويورك موظفيها لحذف تيك توك من هواتفهم الرسمية. وبذلك تنضم نيويورك للحكومة الفيدرالية وأكثر من نصف الولايات الأمريكية في حظر تطبيق التواصل الاجتماعي المملوك للصين.

وذكر المتحدث باسم عمدة المدينة، إريك آدامز، أن أبرز مسؤولي الأمن المعلوماتي في المدينة قرروا أن تيك توك يمثل "تهديدا أمنيا" للشبكات التقنية في المدينة.

وأمرت الحكومة الفيدرالية موظفيها بحذف تيك توك من الهواتف المحمولة التي قدمتها لهم الحكومة في بداية العام الجاري.

وأصدرت أكثر من نصف الولايات الأمريكية أوامر حظر مشابهة.


تيك توك

امريكا

الصين

نيويورك

اريك ادامز

حظر تيك توك



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