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نقيب الفلاحين بكفر الشيخ: لا بد من مساندة الدولة فى مشروعات استصلاح الأراضى

الجمعة، 18 أغسطس 2023 11:48 م
نقيب الفلاحين بكفر الشيخ: لا بد من مساندة الدولة فى مشروعات استصلاح الأراضى زينب عبد الباري نقيب الفلاحين بمحافظة كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكدت المهندسة زينب عبد الباري، نقيب الفلاحين بمحافظة كفر الشيخ، ضرورة مساندة التوسع الزراعي الأفقي والرأسي خلال السنوات القليلة الماضية، الذي شهدته مصر، لتحقيق رؤية الدولة بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحرير القرار الوطني من أي ضغوط خارجية، مطالبة الفلاحين والمزارعين بمساعدة الدولة في تحقيق خطتها المستقبلية التي أضافت  5 ملايين فدان من الرقعة الزراعية الجديدة، التي تُزرع بأساليب زراعية حديثة.
 
 
وأضافت عبدالباري، في تصريحات لها، يجب على الأسر تشجيع الشباب علي الذهاب إلى هذه المناطق المستصلحة للعمل والاستقرار بها ، خصوصا في ظل ما أنشأته الدولة من مجتمعات عمرانية جديدة مكتملة الخدمات، مشيرة إلى أن مشروع زراعة 100 ألف من الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب، متميز ، إضافة  للزراعات المحمية التي أقامتها الدولة في السنوات الحديثة، ساعد بشكل كبير في توفير الكميات اللازمة والضرورية من السلع الغذائية، وخصوصا الخضروات والفواكه داخل الأسواق.
 
 
وأكدت نقيب الفلاحين، أن الإنتاجية داخل الصوب الحديثة تتضاعف عدة مرات عن مثيلاتها من أساليب الزراعة التقليدية، خاصة أن العالم يشهد على مدار السنوات الأخيرة، عددا من التحديات الصحية والأمنية، التي أثرت بشكل سلبي على سلاسل الإمداد والتوريد من هذه السلع الضرورية لحياة المواطنين.
 
 
 

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استصلاح الأراضي



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