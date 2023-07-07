اليوم السابع
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نقيب الفلاحين بكفر الشيخ: إقامة معرض لتوفير السلع التراثية والمنتجات اليدوية

الجمعة، 07 يوليو 2023 07:00 م
نقيب الفلاحين بكفر الشيخ: إقامة معرض لتوفير السلع التراثية والمنتجات اليدوية المهندسة زينب عبدالبارى نقيب الفلاحين بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت المهندسة زينب عبدالباري، نقيب الفلاحين بكفر الشيخ، عن إقامة معرض للسلع التراثية والمنتجات اليدوية والمنتجات المتنوعة خلال الأيام المقبلة، في إطار جهودها المستمرة للتواجد بين المواطنين بشكل أكثر فاعلية، بتوجيهات ورعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والأجهزة المختصة، مشيرة إلى أن المعرض  يضم لكل المنتجات التراثية والحرفية والمشغولات اليدوية التي تتميز بها المحافظة، علاوة على السلع والمنتجات الريفية من اللحوم ومنتجات الألبان، يستمر المعرض عدة أسابيع.

وأضافت نقيب الفلاحين، لـ"اليوم السابع"، أن المعرض فرصة مناسبة للتخفيف عن كاهل الأسرة الكفراوية، وستشارك فيه كل كوادر النقابة من الشباب والسيدات والشخصيات العامة، كما سيشهد المعرض فعاليات تعميق مفهوم الثقافة الاستهلاكية الصحيحة، للدفع نحو ترشيد الإستهلاك في شكل ندوات تثقيفية مصغرة.

وأكدت عبدالباري، أن النقابة العامة للفلاحين بكفر الشيخ، إضافة هامة ومحورية للعمل العام والمجتمعي داخل محافظة كفر الشيخ بالسعي الجاد الدؤوب والمستمر على خدمة أهالينا الفلاحين والزراع في  آن واحداً، مناشدة الفلاحين والمزارعين في كل مكان بمحافظة كفر الشيخ، للتواصل الدائم والمستمر مع المقرات الفرعية للنقابة داخل مراكز وقري المحافظة ،وعرض كل ما يقابلهم من معوقات وصعوبات علي نقباء المراكز والتعاون معهم للعمل على حلها في أسرع وقت.

وأضافت عبدالباري: أن هناك وجهت نقباء المراكز وهيئات مكاتبهم بضرورة التواجد بين الفلاحين والمزارعين بشكل دائم وفعال، والتعرف عن قرب على كل مشاكلهم، والعمل على سرعة حلها من خلال التواصل اللازم مع كافة الإدارات الحكومية المختصة الموجودة في محيط مراكزهم، وتهيب النقابة العامة للفلاحين بكفر الشيخ بمديري الإدارات الحكومية المختصة في كافة مراكز المحافظة بالتعاون اللازم مع نقباء المراكز لمساعدتهم في حل كل الصعوبات التي تُعرض عليهم من قبل المزارعين كافة المواطنين.

 


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