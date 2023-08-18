نقص فيتامين "أ" في الجسم يضر بصحة العين

كتبت رانيا عامر

أكدت الدراسات المختلفة أن فيتامين "أ "يساعد خلايا الجهاز المناعي في مقاومته للأمراض ، ويوجد هذا الفيتامين في أغلب الخضراوات والفواكه الصفراء والحمراء والبرتقالية اللون مثل الجزر الأحمر والفلفل البلغاري الأحمر والطماطم والمشمش والخوخ والبطيخ الأصفر والكرفس والسبانخ والبصل الأخضر والخس وغيرها ، وأن نقص هذا الفيتامين يضر بالصحة العامة .وذلك وفقا لما نشره موقع webmd.

وأوضح فريق من الباحثين أن الفيتامينات جزءًا مهمًا من نظامنا الغذائي لدعم صحتك العامة، و الحصول علي فيتامين "أ" أمر ضروري للحفاظ على صحة العيون ، والرؤية الجيدة ، والجلد السليم ، ويساعدك على محاربة العدوى.نظرًا لأن جسم الإنسان لا يستطيع إنتاج فيتامين أ بمفرده ، يجب عليك دمجه في نظامك الغذائي بطرق أخرى.

عندما لا تحصل على ما يكفي من فيتامين أ في نظامك الغذائي ، فقد تكون عرضة لخطر الإصابة بنقص فيتامين أ . بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى العديد من المشكلات الصحية بما في ذلك مشاكل الرؤية وانخفاض المناعة.

ويودي نقص فيتامين أ الي الإصابة ببعض الامراض منها مرض الاضطرابات الهضمية، وتليف الكبد، قصور البنكرياس، اضطراب القناة الصفراوية، والمجازة الاثني عشرية.

كما أشار الباحثون إلى أعراض نقص فيتامين أ، منها العمى الليلي هذا يسبب لك صعوبة في الرؤية في الإضاءة المنخفضة. سيؤدي في النهاية إلى العمى الكامل في الليل. بالإضافة الي تهيج الجلد مثل الجفاف والحكة والقشور.