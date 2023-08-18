نائب محافظ قنا يفتتح مسجد الصحابة بكلاحين أبنود بتكلفة 5 ملايين جنيه

قنا صابر سعيد

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، افتتاح مسجد الصحابة بالجهود الذاتية بقرية كلاحين أبنود التابعة لمركز قنا، وذلك بحضور كبار العائلات وجمع غفير من أهالي القرية والقرى المجاورة.

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واستمع نائب محافظ قنا، والمصلين إلى خطبة الجمعة تحت عنوان " اسم الله الرحيم" حيث قال الخطيب أن الله هو الرحمن الرحيم الذي يكشف الكروب ويغفر الذنوب ويرحم عباده في الدنيا والآخرة، والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن اسم الله الرحيم جاء مقترنـًا باسمه التواب، والغفور؛ دلالة على سعة أبواب رحمته ومغفرته وقبوله للتائبين.

الجدير بالذكر أنه تم إنشاء مسجد الصحابة بكلاحين أبنود بالجهود الذاتية، ويقع على مساحة 755 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليون جنيه، وقامت وزارة الأوقاف بفرش المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد التي جرى إنشاؤها على مستوى مدن المحافظة المختلفة.