مكافحة المخدرات: ضبط عاطل بحوزته 750 جرام هيروين وسلاح أبيض بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطل يقيم بناحية قرية قلفاو والعمرة مركز شرطة سوهاج، أثناء تواجده بدائرة المركز وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، وميزان حساس وهاتف محمول وسلاح أبيض ومبلغ مالى.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات، حيث تم عمل كمين بدائرة مركز شرطة سوهاج، وتم وضبط المتحرى عنه متلبسا بالحرز والحيازة.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام قيام عاطل بجلب وإحضار المواد المخدرة، لترويجها على عملائه، متخذا من دائرة مركز سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وكشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مركز شرطة سوهاج عن قيام ممدوح . ص . ب عاطل بجلب كمية من مخدر "الهيروين "وذلك بقصد الإتجار.

عقب إستصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت عن ضبط المتحرى عنهما من خلال أكمنة الإنذار والمراقبة أثناء عمل كمين دائرة مركز شرطة وسوهاج بحوزته 750 جرام مخدر الهيروين وميزان حساس وهاتف محمول ومبلغ 3050 وسلاح أبيض عبارة عن مطواة.

بمواجهة المتحرى عنه بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسلاح للدفاع تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.