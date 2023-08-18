مقتل شاب بطلق نارى بالصدر أثناء العبث بسلاح فى مركز طما بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى شمالى محافظة سوهاج ، يبلغ من العمر 24 سنة ويقيم بناحية قرية جزيرة طما مصابا بطلق نارى بالصدر، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة لتتولى التحقيق.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مستشفى طما المركزى يفيد بوصول ت . خ . ب 24 سنة ويقيم بناحية قرية جزيرة طما جثة هامدة على إثر إصابته بطلق نارى بالصدر، وتم نقله للمستشفى بمعرفة الأهالى، حيث أشار شهود العيان إلى أن سبب الإصابة العبث بسلاح نارى كان بحوزته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة.

يذكر أن مستشفى أخميم المركزى شرقى سوهاج استقبل اليوم شاب يبلغ من العمر 27 سنة يقيم بناحية قرية الشيخ مكرم جثة هامدة على إثر تعرضه لطعنه نافذه بالصدر بإستخدام اله حاده تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.