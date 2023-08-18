مصرع 3 أشخاص نتيجة تصادم موتوسيكل بالرصيف فى طريق جمصة الدولى بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشى

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث اصطدام دراجة بخارية بالرصيف على طريق جمصة الدولى ، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بالرصيف على طريق جمصة الدولي، أمام قرية السلسول دائرة المركز مما أسفر عن مصرع 3 شباب.

وإنتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين مصرع كل من، رزق محمد عبد الرحمن رؤوف، ويبلغ من العمر 21 عاما، وعبد الرحمن مجدي سليمان، ويبلغ من العمر 19 عاما، مقيمان بقرية كفر الأطرش بشربين، والسيد حماده المتولي، ويبلغ من العمر 15 عاما، ومقيم بعزبة العرب بالستاموني ببلقاس

تم نقل الجثامين إلي مشرحة مستشفى جمصة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النياية العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات ، والتحفظ على الدراجة البخارية، ورفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى أمام المواطنين.