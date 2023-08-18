مصرع عامل صعقا بالكهرباء بسبب موتور مياه داخل منزله فى قنا

قنا صابر سعيد

لقى عامل مصرعه، اليوم الجمعة، صعقًا بالكهرباء في ماتور مياه داخل منزل، بقرية الحراجية التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في ماتور مياه بقرية الحراجية، التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتبين مصرع جمال.م، 45 عاما، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بقوص المركزي.