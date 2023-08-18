اليوم السابع
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الجمعة، 18 أغسطس 2023 12:32 م
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مصرع سيدتين وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الساحل الشمالي

الجمعة، 18 أغسطس 2023 12:06 م
مصرع سيدتين وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الساحل الشمالي حادث - أرشيفية
مطروح - حسن مشالي

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لقيت سيدتان مصرعهما وأصيب 4 آخرين، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة بالكيلو 79 على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، وتم نقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي.  
 
استقبل مستشفى الحمام المركزي بمحافظة مطروح، جثتين هامدتين باسم سعاد عبدالسلام عبد الحميد  65 سنة، وسعدية حسن عبد الحميد 65 سنة، باكوس الإسكندرية. 
 
واستقبل المستشفى 4 مصابين هم: منار عبدالباقى محمد الاكرت 20 سنة، جرح قطعى بالذراع الأيسر وكدمات متفرقه بالجسم، ومنى عبدالسلام عبدالحميد 50 سنة، اشتباه نزيف بالمخ وكسر بالجمجمه واشتباه استرواح هوائى بالصدر، ومروان عبدالباقى محمد الاكرت 27 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم والذراع الأيمن، وهاله عبدالسلام عبدالحميد 38 سنة، كدمات وسحجات بالجسم والصدر.
 
تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.لقيت سيدتان مسنتان مصرعهما وأصيب 4 آخرين، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة بالكيلو 79 على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، وتم نقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي.  
 
استقبل مستشفى الحمام المركزي بمحافظة مطروح، جثتين هامدتين باسم سعاد عبدالسلام عبد الحميد  65 سنة، وسعدية حسن عبد الحميد 65 سنة، باكوس الإسكندرية. 
 
 واستقبل المستشفى 4 مصابين هم: منار عبدالباقى محمد الاكرت 20 سنة، جرح قطعى بالذراع الأيسر وكدمات متفرقه بالجسم، ومنى عبدالسلام عبدالحميد 50 سنة، اشتباه نزيف بالمخ وكسر بالجمجمه واشتباه استرواح هوائى بالصدر، ومروان عبدالباقى محمد الاكرت 27 سنة، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم والذراع الأيمن، وهاله عبدالسلام عبدالحميد 38 سنة، كدمات وسحجات بالجسم والصدر.
 
تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.
 
 
 

 


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