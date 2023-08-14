إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بالساحل الشمالي

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 3 أشخاص من قرية غزالة التابعة لمركز الضبعة في مطروح، اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم 3 سيارات، على طريق الإسكندرية- مطروح، في نطاق قرية الجفيرة، غربي مدينة الضبعة في الساحل الشمالي، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف الي مستشفي النجيلة المركزى.

استقبل مستشفى الضبعة المركزي، حمدي مطير رحومه " 34 سنة " من قرية غزالة فب الضبعة، مصاب بجرح بالفدم اليمني وكدمات متفرقه بالجسم، واحمد حمدي مطير " 6 سنوات " من قرية غزالة، مصاب بجرح بالساعد الايمن واليد اليسري وكدمات متفرقه بالجسم، ومروان حمدي مطير " 4 سنوات " من قرية غزالة، مصاب بجرح بالراس وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وحنان رمضان سعيد " 23 سنة " من غزالة، مصابة بكدمات متفرقه وسحجات ونورهان حمدي مطير "5 سنوات " من قرية غزالة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم.

وتحرر المحضر اللازم، وإجراء المعاينات الفنية للوقوف على أسباب الحادث، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير حركة المرور بشكل طبيعي، وأخطرت النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.