وزارة العمل: تعيين 870 شابا بينهم 140 من ذوى الهمم بشمال سيناء خلال 3 سنوات

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل اليوم الخميس عن تعيين 870 شاباً وفتاة،منهم 140 من ذوي الهمم داخل 22 منشآة، بشمال سيناء،على مدار الثلاث سنوات الماضية،في قطاعات"الفنادق والتشييد والبناء والتعليم"، وغيرها.

وأوضحت "الوزارة" في بيان لها اليوم أن توجيهات الوزير حسن شحاتة لمديرية شمال سيناء الإستمرار في التواصل مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب،والإعلاء من قيمة العمل لديهم،وكذلك تعزيز علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج،وتوفير بيئة عمل آمنة لطرفي العمل "صاحب العمل والعامل"،تتوفر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية،والإستمرار في حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمشاركة،و دعم كل خطط التنمية التي تشهدها تلك المحافظة..

وبحسب البيان قال محمد سالم عبدالمالك مدير مديرية عمل محافظة شمال سيناء أن تعزيز علاقات العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة، هدف من الأهداف التي تنفذها المديرية داخل تلك المحافظة الإستراتيجية التي تشهد عمليات تنمية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،معلنا عن أن "المديرية" نظمت منذ أيام ولأول مرة دورة تدريبية في مجال ريادة الأعمال للفتيات بمركز تدريب العريش ،وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات،بهدف توعية 21 فتاة على كيفية إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ،ومتناهية الصغر ،وتوعيتهم أيضا بثقافة العمل الحر.

وقال إنه على مدار اليومين الماضيين أطلقت المديرية فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بقرية سما السياحية،بمدينة العريش، لنشر مفاهيم وثقافة وتعليمات السلامة والصحة المهنية بين عمال المحافظة،وذلك بمشاركة 63 من مسؤولي السلامة يمثلون 25 منشأة صناعية وسياحية بالمحافظة،وذلك برعاية وزير العمل حسن شحاتة ،ومعالي اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،و تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وتنفيداً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف اشتراطات السلامة والصحة المهنية وأساليبها بين العمال في مختلف القطاعات للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتوفير بيئة عمل آمنة ومناخ مستقر يزيد من الإنتاجية ويحقق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة..

وجاء في تقرير تلقته "الوزارة" من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية انه بتكليفات من رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة المهندسة غادة ابراهيم، جاءت فعاليات الملتقى على أرض المحافظة لنشر ثقافة السلامة بين جموع العاملين في مختلف قطاعات العمل لحمايتهم من المخاطر الموجودة في بيئة العمل بأنواعها، وذلك بمشاركة المهندس محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية،وكيميائي محمد مدكور باحث اول بالإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة، والمهندس عبد المنعم محمود مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، والمهندس حسن سليمان مفتش السلامة بمكتب العريش، وعزت عبد العال الدماطى مدير إدارة الشؤون الإدارية، وهاشم عبده يونس مدير وحدة العمالة غير المنتظمة..

وأضاف مدير المديرية :شارك في الملتقي 25 منشأة صناعية وفندقية بالعريش، وبئر العبد والمساعيد من مدن شمال سيناء، وبحضور عدد كبير من اخصائيين وفنيين السلامة بتلك المنشآت، حيث ألقي مدير المديرية كلمة في افتتاح الملتقي حث خلالها المنشآت على الالتزام بالسلامة ونشر ثقافتها، كما ألقى كلمة الادارة المركزية للسلامة و الصحة المهنية بالوزارة كيمائي محمد منتصر محاضرة حول التعرف علي جميع أنواع مخاطر بيئة العمل لتوعية العاملين بالمنشآت المختلفة وعلاقتها بالسلامة العامة بالمنازل، وكيفية وقاية العمال والمواطنين من الاصابات والأمراض الناتجة عن الحوادث المختلفة، ومحاضرة عن ضوابط تفتيش السلامة والصحة المهنية ودور الوزارة في مراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة وتذليل الصعوبات التي تواجه عدم التنفيذ..

وأشار مدير المديرية ان الملتقى تضمن ايضاً محاضرة ألقاها الكيميائي محمد مدكور حول تقييم وتحليل المخاطر بالمنشآت وكيفية الوقوف على المخاطر وتحديد نسبتها، والعمل على التحكم فى المخاطر ضماناً لحماية العمال،وألقى محاضرة ثانية عن خطة الطوارئ، كيفية الاستعداد لمواجهة الطوارئ، وتقسيم فرق العمل وتدريبها..وانه دار خلال المحاضرات مناقشات لتحقيق الاستفادة وتبادل الأراء بين المشاركين .