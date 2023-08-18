محافظ كفر الشيخ: إجراء القرعة العلنية بـ 8 مراكز الأسبوع المقبل لمشروع أراضي الوادي الجديد

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، سيتم استكمال إجراء القرعة العلنية للمستفيدين من مشروع أراضي الوادي الجديد، يوم الاثنين المقبل، الموافق 21 أغسطس لمركزي دسوق والحامول، ويوم الثلاثاء، الموافق 22 أغسطس لمركزي فوه والرياض، ويوم الأربعاء، الموافق 23 أغسطس الجاري، لمركزي مطوبس وسيدي سالم، يوم الخميس، الموافق 24 أغسطس ، لمركزي قلين وبلطيم، وسيتم اختيار الدفعات القادمة بالقرعة العلنية لاحقا وسيتم الإعلان عن ذلك.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم إجراء القرعة العلنية بمركزي كفر الشيخ وبيلا لاختيار المقبولين والمستفيدين من مشروع أراضي محافظة الوادي الجديد، من بين المتقدمين، وتم اختيار 20 متقدما أساسياً و10 متقدمين احتياطيا، طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ومحافظات" الوادي الجديد وكفر الشيخ والغربية والمنوفية"، مؤكداً أنه سيتم اختيار 100 متقدما من محافظة كفر الشيخ كدفعة أولى، بواقع 10 مستفيدين من كل مركز من مراكز محافظة كفر الشيخ العشرة ، إضافة ل 5 متقدمين أخرين احتياطي بكل مركز، ضمن المرحلة الأولى من المشروع، متمنيا التوفيق للمتقدمين.