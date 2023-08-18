اليوم السابع
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محافظ الإسماعيلية يستقبل سفراء دول أجنبية للمشاركة في المهرجان الثاني للمانجو

الجمعة، 18 أغسطس 2023 05:56 م
محافظ الإسماعيلية يستقبل سفراء دول أجنبية للمشاركة في المهرجان الثاني للمانجو جانب من الاستقبال
الإسماعيلية- صبرى غانم

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 استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، بمكتبه بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد، السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية وعدد من سفراء الدول الأجنبية بجمهورية مصر العربية (جمهورية بنما، كندا، فنزويلا، الأوروجواي، شيلي، الأرجنتين، الإكوادور، كوبا، باراجواي، بيرو، أذربيجان، كوريا الجنوبية، أندونيسيا، سيراليون، الصين بالقاهرة، أستراليا، نيجيريا، نيبال، الفلبين، نيوزيلاندا، أيرلاند، الأردن، الهند، بنجلاديش، أوزباكستان، قنصلية الصين بالاسكندرية، والدومينيكان)؛ وذلك لحضور مراسم الاحتفال بالمهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو 2023 والذي يقام على أرض المحافظة. 
 
وفي السياق ذاته، استقبل "بشارة" المدير الإقليمي لمكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة ومدير العلاقات الدولية بالغرفة.
وذلك بحضور الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.
 
وأعرب السفراء عن سعادتهم لحضور المهرجان ولحفاوة الاستقبال. 
 
وأشار بشارة إلى أن محافظة الإسماعيلية تعد في المقام الأول محافظة زراعية؛ لما تنتجه من محاصيل متميزة وفريدة منها الفراولة والبرتقال والسمسم والفول السوداني، متمنيًا للضيوف الاستمتاع بالمهرجان والأماكن السياحية وقضاء وقتًا مميزًا بالمحافظة.
 
 
استقبال سفراء الدول الأجنبية (1)
استقبال سفراء الدول الأجنبية (1)

استقبال سفراء الدول الأجنبية (2)
استقبال سفراء الدول الأجنبية (2)

استقبال سفراء الدول الأجنبية (3)
استقبال سفراء الدول الأجنبية (3)

استقبال سفراء الدول الأجنبية (4)
استقبال سفراء الدول الأجنبية (4)

استقبال سفراء الدول الأجنبية (5)
استقبال سفراء الدول الأجنبية (5)

استقبال سفراء الدول الأجنبية (6)
استقبال سفراء الدول الأجنبية (6)

استقبال سفراء الدول الأجنبية (7)
استقبال سفراء الدول الأجنبية (7)

استقبال سفراء الدول الأجنبية (8)
استقبال سفراء الدول الأجنبية (8)

استقبال سفراء الدول الأجنبية (9)
استقبال سفراء الدول الأجنبية (9)

استقبال سفراء الدول الأجنبية (10)
استقبال سفراء الدول الأجنبية (10)

استقبال سفراء الدول الأجنبية (11)
استقبال سفراء الدول الأجنبية (11)

استقبال سفراء الدول الأجنبية (12)
استقبال سفراء الدول الأجنبية (12)

 


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