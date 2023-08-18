محافظة الإسماعيلية تستعد لافتتاح مهرجان المانجو اليوم فى دورته الثانية

الإسماعيلية - صبرى غانم

قال اللواء شريف بشارة، محافظة الإسماعيلية، إن المحافظة أنهت كل الاستعدادات لمهرجان المانجو المقرر انطلاقه اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة عصرا بديفيليه أمام ديوان محافظة الإسماعيلية القديمة بشارع محمد علي.

وأضاف اللواء شريف بشارة إن المحافظة ستعقد ملتقى تصديريا لتجار المانجو في اليوم الثاني للمهرجان، لعمل اتفاقيات تصديرية بين التجار وبعض الملحقين التجاريين وشركات الاستيراد والتصدير.

وينطلق مهرجان المانجو في الإسماعيلية اليوم، الجمعة، ويضم عدة عروض فنية في شارع محمد علي، يعقبه حفل مسائي في منطقة نمرة 6 بحضور عدد من السفراء والملحقين التجاريين، إلى جانب إقامة شوادر للمانجو لبيعها بسعر الجملة للجمهور، والمواطنين المترددين على المحافظة طوال أسبوع المهرجان.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية عقد فى وقت سابق المؤتمر الإعلامي الرسمي للإعلان عن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للمانجو، في دورته الثانية 2023، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، والمنسق العام لمهرجان المانجو، وممثلي الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وشعبتيّ الخضر والفاكهة ورابطتي منتجي ومُصدري المانجو والمدير التنفيذي للشركة المنفذة لفعاليات المهرجان.

وفي كلمته التي ألقاها رحب محافظ الإسماعيلية بالحضور من ممثلي المنصات الإعلامية، موجهًا الشكر لهم على دورهم الحيوي والهام، الذي ساهم في إنجاح الدورة الأولى من المهرجان وساعد في نشر الفعاليات والتعريف بالمحافظة ومقوماتها السياحية والتجارية والزراعية، مؤكدًا دورهم لتوجيه رسائل هامة ومتميزة عن المهرجان، والمقرر انطلاقه اليوم الجمعة 18 أغسطس ويستمر حتى غدا السبت 18 أغسطس، مؤكدًا دور الإعلام الوطني الهادف المؤثر لإنجاح الفعاليات.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه تم الإعداد لملف مهرجان الإسماعيلية للمانجو باشتراك عدة جهات وبالتعاون مع رابطي منتجي المانجو، والغرفة التجارية بالإسماعيلية، تحت رعاية وإشراف محافظة الإسماعيلية؛ لتحقيق الاستفادة الكاملة في تنظيم فعاليات المهرجان، حيث تمت دراسة نتائج المهرجان العام الماضي لوضع رؤية شاملة في تنفيذ نسخة هذا العام من المهرجان حتى يحقق الهدف المرجو منه. ويهدف المهرجان إلى تسويق منتج المانجو والترويج لمحافظة الإسماعيلية سياحيًّا وفتح آفاق استثمارية جديدة.

وخلال المؤتمر تم عرض فيلم ترويجي عن مهرجان المانجو، واستعراض فقرات وأماكن فعاليات المهرجان، والتي تبدأ اليوم الجمعة 18أغسطس في تمام الخامسة عصرًا من أمام مبنى المحافظة القديمة، وحتى الحديقة المفتوحة نمرة 6، والتي سيتم إقامة السوق المفتوح لبيع المانجو بأنواعها المختلفة وعروضًا فنية وترفيهية خلال أيام المهرجان، وذلك بحضور ممثلي السفارات الأجنبية والمشاهير التي تستقبلهم محافظة الإسماعيلية في هذا اليوم.

كما سيتم إقامة الملتقي التصديري والتجاري بنادي الجولف لعرض منتجات المانجو والتسويق والترويج الدولي لهم خلال فعاليات اليوم الأول.

واختتم محافظ الإسماعيلية المؤتمر الإعلامي بالتأكيد على أن محافظة الإسماعيلية تسعد باستقبال جميع مواطني محافظات مصر اليوم الجمعة، مؤكدًا على فتح منافذ لبيع المانجو بجميع مراكز ومدن المحافظة وبالتعاون مع الغرفة التجارية وبأسعار مناسبة أيام المهرجان وطوال فترة تواجد محصول المانجو. كما أكد محافظ الإسماعيلية أنه سيتم مشاركة أطفال دور رعاية الأطفال وقصر ضيافة الكبار في أحداث المهرجان وتخصيص كميات من المانجو لهم.