مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد يوفر 4.7 مليون طن منتجات بترولية.. التفاصيل

القليوبية إبراهيم سالم

مشروعات عملاقة بكافة المجالات سعت الدولة جاهدة على خوضها والعمل على الانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن، لدخولها الخدمة، والتى ستوفر المجهود الكبير على المواطنين، بالإضافة إلى الانتقال بهم لمستوى أفضل من الخدمات، وكان من بين تلك المشروعات العملاقة على أرض محافظة القليوبية، مشروع مجمع التكرير والتكسير الهيدروجينى بمسطرد بشبرا الخيمة، وفيما يلى أبرز المعلومات حول المشروع، والتى جاءت على النحو التالي:

- مجمع التكرير والتكسير الهيدروجينى تم إنشاءه بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة.

- تم إنشاءه بالشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول والقطاع الخاص.

- بلغت مدة إنشاء المشروع حوالى 6 سنوات بدأت فى 2014 وانتهت فى 2020.

- يستهدف المشروع توفير 4.7 مليون طن من المنتجات البترولية للسوق المحلى وعلى رأسها السولار.

- العمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية للدولة من المنتجات البترولية.

- بلغ عدد العمالة بالمشروع أثناء مرحلة الإنشاءات حوالى 18 ألف عامل.

- فيما يبلغ عدد العمالة بالمشروع حاليا 1500 عمالة دائمة.

- افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 17 سبتمبر 2020.