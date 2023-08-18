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ماذا تعرف عن مرض السكر الكاذب؟ أهم الأعراض وتحاليل يخضع لها المريض

الجمعة، 18 أغسطس 2023 11:00 م
ماذا تعرف عن مرض السكر الكاذب؟ أهم الأعراض وتحاليل يخضع لها المريض تحليل السكر
كتبت فاطمة ياسر

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من المعروف أن هناك نوعان من مرض  السكر وهما النوع الأول والنوع الثاني، لكن هل سمعت عن السكر الكاذب؟ خلال هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص هذا المرض من أعراض وأسباب وفقا لموقع "healthline".

ما  السكر الكاذب؟
 

السكر الكاذب لا علاقة له بالسكر من النوع الأول أو الثاني، لأنه يتسبب في حدوث مشاكل في الهرمون المضاد لإدرار البول، ويتسبب في كثرة التبول للشخص المصاب به.

ما هي أنواع السكر الكاذب؟
 

هناك أربعة أنواع  لمرض السكر الكاذب، وهما:

السكر الكاذب المركزي.

 -السكر الكاذب الكلوي.

 - السكر الكاذب ثنائي المنشأ .

 -  سكر الحمل الكاذب.

ما أعراض الإصابة بالسكر الكاذب؟
 

أكثر أعراض مرض السكر الكاذب هي التبول المتكرر.

ما التحاليل التي يخضع لها مريض السكر الكاذب؟
 

يعتمد تشخيص مرض السكر الكاذب على سلسلة من الاختبارات  وهي:

 -تحليل البول.

- اختبار الحرمان من السوائل.

ما أعراض الإصابة بمرض السكر الكاذب؟
 

يظهر العديد من الأعراض التي تشير إلى الإصابة بالسكر الكاذب، ومنها:

-الشعور بالعطش.

-الجفاف.

-التوقف عن التعرق.

-تشنجات العضلات.

-استفراغ و غثيان.

-خفقان القلب.

- الدوار أي الدوخة وخاصة عند الوقوف.

-ضعف في الجسم.

ما مضاعفات مرض السكر الكاذب؟
 

يمكن أن يؤدي مرض السكر الكاذب إلى أمراض الكلى المزمنة  والفشل الكلوي في حالة عدم الاهتمام بعلاجه ومتابعته.

 


السكر الكاذب

مرض السكر الكاذب

علاج السكر الكاذب



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