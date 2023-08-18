لو بتعاني من رائحة الفم الكريهة.. نصائح هتساعدك

بعض الأشخاص يعانون من رائحة الفم الكريهة، ما يعرضهم للإحراج، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "verywellhealth" أبرز وأهم النصائح للتخلص من هذه الرائحة:
رائحة الفم
كتبت فاطمة ياسر
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