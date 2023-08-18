اليوم السابع
Ads
الجمعة، 18 أغسطس 2023 06:02 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية صحة وطب

لو بتعاني من رائحة الفم الكريهة.. نصائح هتساعدك

الجمعة، 18 أغسطس 2023 05:00 ص
لو بتعاني من رائحة الفم الكريهة.. نصائح هتساعدك رائحة الفم
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعض الأشخاص يعانون من رائحة الفم الكريهة، ما يعرضهم للإحراج، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "verywellhealth" أبرز وأهم النصائح للتخلص من هذه الرائحة: 

-النعناع والقرفة: 

يمكنك تناول بعض الأعشاب التي لها دور فعال في القضاء على رائحة الفم الكريهة، ومنها القرفة والنعناع والحبهان والقرنفل، فثبت أنها تساعد في القضاء علي رائحة الفم الكريهة ونقاء الفم وعلاج السبب. 

- الزبادي:

تناول الزبادي يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة، والسبب  أنه يحتوي علي  مادة البروبيوتيك، التي تقضي على البكتيريا الضارة بالفم.

- التفاح:

يمكن الاعتماد على التفاح للتخلص من الرائحة الكريهة المنبعثة من الفم، لأنها من الأطعمة التي تساهم في تحفيز الغدد اللعابية على إنتاج المزيد من اللعاب.

-البرتقال والتوت: 

يمكنك تناول  الأطعمة الغنية بفيتامين سي كالبرتقال والتوت والكيوي، فهي أطعمة تسيطر بشكل فعال على البكتريا الضارة بالفم، والتي من دورها صدور رائحة الفم الكريهة، بالإضافة إلى قدرة هذا الأطعمة على تقوية الجهاز المناعي. 

- البقدونس:

يحتوي  على نسبة عالية من الكلوروفيل، التي من دورها  إزالة الرائحة الكريهة من الفم.

- الخيار:

فهو يخلو من  الأحماض التي تجعله من الأطعمة الفعالة في التخلص من رائحة النفس الكريهة، لأنه يخلق بيئة قلوية في الفم  تمنع البكتيريا الضارة من النمو والتكاثر.
 

رائحة الفم الكريهة

التخلص من رائحة الفم الكريهة

نصائح للقضاء علي رائحة الفم الكريهة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة