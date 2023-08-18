كوبا تعانى من طوابير طويلة أمام أجهزة الصراف الآلى بسبب نقص "الكاش"

فاطمة شوقى

تمر كوبا بأسوأ ازمة اقتصادية منذ حوالى ثلاثة عقود، وتلجأ إلى توديع الكاش في محاولة لكبح التضخم الذى يهدد اقتصاد البلاد، حيث إن سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلى مصدر إزعاج للكوبيين.

وأدى النقص في النقد في أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء البلاد إلى طوابير طويلة لمحاولة أن تكون أول من يحصل على الأموال القليلة التي تقدمها الأجهزة كل يوم، حسبما قالت صحيفة "لا اكونوميستا" الإسبانية.

وكتب المرصد الكوبي على مواقع التواصل الاجتماعي "طوابير طويلة طول اليوم توجد أمام ماكينات الصرف الالى بسبب نقص السيولة مما يسبب انزعاجا كبيرا بين السكان الذين لا يتمكنون من سحب الأموال من البنوك.

في بداية شهر أغسطس ، فرض البنك المركزي الكوبي (BCC) رقابة قوية على النقد من خلال إجراءات تهدف إلى التحصيل المصرفي ومعاملات الدفع بين جميع الجهات الفاعلة في الاقتصاد ، وهي عملية تهدف إلى الحد من الاستخدام الأقصى للنقد.

أثارت الأزمة شكاوى من أشخاص لا يستطيعون حتى تحصيل رواتبهم بسبب نقص الأموال في أجهزة الصراف الآلي. أفادت شبكات التواصل الاجتماعي بضيق واسع النطاق بين السكان الذين سئموا من كل إجراء جديد ، والذي لا يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية ، بالتوازي مع التضخم الذي يفرغ جيوب العمال والمتقاعدين.

في غضون ذلك ، قال ألبرتو كوينونيس بيتانكورت ، نائب رئيس البنك المركزي الكوبي (BCC) ، على التلفزيون الوطني إن نقص النقد في أجهزة الصراف الآلي في كوبا ليس نتيجة للوصول إلى الخدمات المصرفية وأكد أن "الخدمات المصرفية هي استجابة لخدمة أفضل الناس، معترفا أن الوضع أصبح محرجا.