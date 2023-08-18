كل ما تريدين معرفته عن الفحص بالموجات فوق الصوتية قبل الولادة

كتبت ميرفت رشاد

قد يكون من دواعي السرور رؤية طفلك الصغير على شاشة الموجات فوق الصوتية أو لكشف أنف الطفل الذي يخضع لفحص ثلاثي الأبعاد، تتطلب معظم حالات الحمل الموجات فوق الصوتية "الروتينية". تتطلب بعض حالات الحمل استخدام الموجات فوق الصوتية المكثفة لضمان صحة طفلك، ولكن هل الموجات فوق الصوتية قبل الولادة آمنة؟ اعرفى الإجابة في التقرير التالى ، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

ما هي الموجات فوق الصوتية؟



يرسل محول جهاز الموجات فوق الصوتية موجات صوتية إلى الجسم، ترتد الموجات الصوتية ، مثل الصدى ، عندما تواجه الأنسجة والعظام وسوائل الجسم، يتحول "صدى" الموجة الصوتية إلى صورة لطفلك.

توفر الموجات فوق الصوتية دوبلر صورًا لتدفق الدم أثناء الحمل ، يتم استخدام الموجات فوق الصوتية دوبلر لتقييم تدفق الدم عبر الحبل السري والأوعية الدموية الرئيسية الأخرى، سيظهر اللونان الأحمر والأزرق على الشاشة لتمييز الدم المليء بالأكسجين مقابل الدم الذي يستخدم الجسم الأكسجين.

خلال فترة الحمل ، يتم إجراء ثلاثة أنواع مختلفة من الموجات فوق الصوتية:



الموجات فوق الصوتية القياسية: تقييم النمو البدني لطفلك ، بما في ذلك حجم ووجود التشوهات الخلقية.

الموجات فوق الصوتية المحدودة: يتم إجراؤه للإجابة على أسئلة مثل سبب النزيف المهبلي أو وضع الطفل أو مكان المشيمة.

الموجات فوق الصوتية المتخصصة: تستخدم لتقييم مشكلة مشتبه بها أو احتمالية حدوث مضاعفات ، مثل قيود نمو الرضيع.

لماذا يتم إجراء الموجات فوق الصوتية أثناء الحمل؟



يُستخدم التصوير بالموجات فوق الصوتية قبل الولادة لرؤية طفلك أثناء وجوده داخل الرحم، يمكن طبيبك من تقييم صحة طفلك وتطوره ، يمكن أن يكشف التصوير بتخطيط الصدى عن التشوهات الخلقية أو غيرها من مضاعفات الحمل مثل المشيمة المنزاحة أو متلازمة نقل الدم من التوأم إلى التوأم.

الموجات فوق الصوتية الروتينية قبل الولادة



وفقًا للكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء (ACOG) ، يجب على كل حامل إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية قبل الولادة بين الأسبوعين 18 و 22 من الحمل لتقييم أعضاء وأطراف الطفل النامي لتحديد أي تشوهات، هذه الموجات فوق الصوتية القياسية ، والتي تسمى عادةً "فحص التشريح" ، ستقيم أيضًا معدل ضربات قلب طفلك وحركته وموضعه وتنفسه ووزنه وكمية السائل الأمنيوسي وموقع المشيمة وعمر الحمل.

يمكن إجراء الموجات فوق الصوتية المحدودة في الثلث الأول من الحمل حوالي ثمانية إلى 12 أسبوعًا من أجل:



تأكد من عدد أسابيع الحمل.

تقييم الاضطرابات الوراثية.

قيم عدد الأطفال.

تأكد من معدل ضربات قلب الجنين.

تحقق من الحمل خارج الرحم.

مع اقتراب الولادة ، قد يستخدم مزود التوليد أيضًا الموجات فوق الصوتية لتأكيد وضع طفلك ، سواء كان رأسه لأسفل أو في وضعية المقعد.

قد تشير نتائج الموجات فوق الصوتية الروتينية المحدودة أو القياسية إلى الحاجة إلى المزيد من الموجات فوق الصوتية المتخصصة والمتكررة.

مخاطر الموجات فوق الصوتية قبل الولادة



لاحظت ACOG أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن الموجات فوق الصوتية تؤذي الجنين. ومع ذلك ، فإن الموجات فوق الصوتية هي شكل من أشكال الطاقة مع مخاطر صحية ضارة محتملة، لم يتم التحقيق بشكل كامل في الآثار طويلة المدى للتعرض بالموجات فوق الصوتية على البشر ، أوصت ACOG بأن يقوم الأفراد المؤهلون فقط بإجراء الموجات فوق الصوتية عند الضرورة الطبية.