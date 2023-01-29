خبراء ينصحون بإجراء 7 فحوصات بأشعة السونار خلال الحمل

كتبت فاطمة خليل

كشف خبراء بريطانيون عن أن النساء الحوامل يجب أن يقمن بإجراء أكثر من فحص بالموجات فوق الصوتية "السونار" أثناء الحمل، واقترح الخبراء أن يتم تقديم فحص السونار للحوامل 7 مرات على الأقل خلال فترة الحمل، بحسب موقع "ديلي ميل".

وفي الوقت الحالي، يتم تقديم فحوصات روتينية للحوامل في هيئة الصحة البريطانية NHS مرتين فقط - مرة في حوالي الأسبوع الـ 12 من الحمل وأخرى بعد حوالي 20 أسبوعًا.

تنص الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء في بريطانيا على أن فحوصات الموجات فوق الصوتية الإضافية ليست مطلوبة عادة.

قالت كيت ريتشاردسون، الطبيبة البريطانية، أن التوجيه الجديد بزيادة فحص السونار من المحتمل أن يجعل الحوامل يتجنبن الصدمات غير الضرورية والحاجة إلى عمليات قيصرية طارئة.

وأضافت أن المزيد من عمليات الفحص قد تعني اكتشاف المضاعفات مبكرًا - بما في ذلك العيوب الخلقية والتشوهات ووضع الطفل قبل الولادة.

بموجب نفس بروتوكول NHS، يتم تقديم أكثر من فحصين بالأشعة للتحقق من نمو الطفل بشكل صحيح، مثل النساء المصابات بحالات الحمل عالية الخطورة، مثل المصابات بداء السكري أو ارتفاع ضغط الدم لكن هذا يحدث فقط في بعض الأحيان.

ويجرى أول الموجات فوق الصوتية للأمهات في هيئة الصحة البريطانية NHS، عادةً ما بين 11 و 14 أسبوعًا ويساعد الأطباء على تحديد موعد الولادة التقريبي عن طريق قياس حجم الطفل، في الوقت نفسه ، قد تخضع النساء أيضًا لفحص يختبر حالات مثل متلازمة داون يتم ذلك عن طريق قياس السائل الموجود في مؤخرة عنق الطفل، حيث أن زيادة السوائل هنا يمكن أن تشير إلى زيادة خطر حدوث تشوهات.

يُجرى الفحص الثاني، الذي يُطلق عليه أحيانًا "فحص منتصف الحمل"، بين 18 و21 أسبوعًا يتحقق من التطور البدني للطفل ويمكنه تحديد ما إذا كان صبيًا أم فتاة.