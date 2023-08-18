فلكلور المنيا وكفر الشيخ يحيى ليالى "ثقافتنا فى إجازتنا" بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، فعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في أجازتنا" بالإسكندرية للأسبوع الخامس على التوالي ، على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي.

واستهلت الفعاليات التي تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بالعرض الفني لفرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر فؤاد ومصمم الرقصات الفنان سيد توني والتي عبرت عن التراث والفلكلور المنياوي من خلال الاستعراضات الفنية المتنوعة التي تشتهر بها محافظة المنيا منها "الآلاتية، سامر التحطيب، الخسوف، البنت المنياوية، مولد سيدي الفولي".

بينما قدمت فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد العرجاوي باقة متنوعة من أجمل التابلوهات الاستعراضية المعبرة عن الفلكلور والبيئة التي تشتهر بها محافظة كفر الشيخ منها أغاني "بنات، غزل فلاحي، الذكر، البدوي، فقرة التنورة الشهيرة.

العروض تقام بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وأقيمت بحضور عزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، وعدد كبير من أهالي وضيوف المدينة.

كما تواصل الفرقتان تقديم فقراتهما المتميزة يومي 18 و19 أغسطس بمدينة العلمين الجديدة وتستأنفان عروضهما بالأنفوشي مساء الأحد المقبل.