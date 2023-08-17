عروض فنية لفرق من قنا والغربية بالعريش ضمن ليالى ثقافتنا فى إجازتنا

شمال سيناء - محمد حسين

واصلت فرق فنية شعبية من محافظتى قنا والغربية عروضها على خشبة مسرح قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا فى إجازتنا"، التى تشارك بها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأعلن فرع إقليم القناة وسيناء الثقاقى، أن هذه العروض ضمن برنامجا حافلا بعدة مدن ساحلية، وتنوعت فقرات فرقة قنا للفنون الشعبية لتشمل عروضا متنوعة وغناء فردى بقيادة الفنان أحمد فؤاد، منها "تابلوه زراعة قصب السكر، التنورة، الفرح القناوي".

وتضمن البرنامج المقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة أحمد الشافعي، عرضا لفرقة الغربية للفنون الشعبية قدمت به فقرات أمام الجهور السيناوى منها، حمص وحلاوة طنطا، الحجالة، فقرة تابلوه فلاحي قطن بلدنا، فقرة ذكر، التنورة"، وسط اعجاب وفرحة من اهالى شمال سيناء وزوارها ، بمسرح قصر ثقافة العريش بشمال سيناء تقام الفعاليات بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، وتستمر حتى 31 أغسطس الجاري .





