واوضح عوض تاج الدين - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن منظمة الصحة العالمية صنفت Eg5 أنه متحور جديد يثير الاهتمام، لأنه ينتشر أكثر من المتحورات الأخرى، بمعنى أنه ينتشر ويصيب عدد أكثر من الأشخاص.

وأشار الدكتور تاج الدين، إلى أنه فى كل الأحوال فإن الوقاية مهمة جدا، موضحا أن فيروس كورونا أحد الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى، وهناك مجموعة من الفيروسات تصيب الجهاز التنفسى منها الأنفلوانزا، لافتا إلى أن كل الفيروسات لديها القدرة على التحور حتى تستطيع أن تتعامل مع مقاومة جسم الإنسان موضحا أنه حتى فيروس الانفلونزا العادى يتحور .

وأضاف تاج الدين انه فى ظل وجود تحورات كورونا والفيروسات التنفسية الأخرى فيجب علينا الاخذ بكل الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بتلك الفيروسات.

يذكر ان متحور Eg5 او إيريس ظهر فى فبراير الماضى وهو متحور عن أوميكرون السائد عالميا، حيث أبلغت أكثر من 50 دولة حول العالم بوجود إصابات لديها بمتحور إيريس، أهمها الصين والولايات المتحدة واليابان وكوريا وكندا وفرنسا وإسبانيا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت تعقب العديد من المتحورات لفيروس كورونا بما فى ذلك متحورت EG.5 أو ما يعرف باسم «إيريس».

وحسب منظمة الصحة العالمية فان أعراض متحور كورونا الجديد والذي يعرف باسم Eg5 تتمثل فى السخونة والتهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال وآلام الجسم والعضلات و الشعور بالتعب والإسهال.