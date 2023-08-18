عالم وبائيات إيطالى: التحذير من متحورات كورونا الجديدة يخلق مشاكل لا وجود لها

فاطمة شوقى

انتقد عالم الوبائيات رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى سان مارتينو بمدينة جنوة الإيطالية ماتيو باسيتي، الضجة الإعلامية، حول المتحورات الجديدة لفيروس كورونا التي تظهر في ايطاليا والتي يُطلق عليها اسم ايريس (EG.5) أو (Eris)، مؤكدا أن التحذير منها يخلق المشاكل هناك حيث لا توجد.

وقال في تغريدة له على المنصة الاجتماعية، إكس، وفقا وكالة آكي الإيطالية، اليوم الجمعة " أقرأ مقالات علمية بهذا الشأن على المجلات المختصة به، حيث أرى قليلاً أو لا شيء عن متحورات كورونا ، نظرًا لأنها ذات تأثير سريري ضئيل جدًا، ثم أقرأ الصحف الايطالية التي ما تزال تواصل حتى اليوم وصف المتحورات، أسمائها، أعدادها والمختبر الذي عزلها أولاً".

وتساءل باسيتي لماذا هذه المعلومات؟ لإقناع الناس بإجراء الجرع التعزيزية في الخريف؟ لا أعتقد ذلك حقاً"، موضحا أنه في الواقع، إنها تُحدث تأثيراً معاكساً تماماً.، الإعلام العادي الذي لا يمكنه الاستغناء عن الحديث على المتحوّرات، لا يعود بالفائدة على أي شخص، باستثناء بيع بضع نسخ أكثر من الصحف، والحظي بعدد قليل جداً من الإعجابات وخلق مشكلة من لا شيء.