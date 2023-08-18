اليوم السابع
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طقس بورسعيد اليوم.. درجة الحرارة العظمى تسجل 25 وهدوء ارتفاع الأمواج

الجمعة، 18 أغسطس 2023 01:08 م
طقس بورسعيد اليوم.. درجة الحرارة العظمى تسجل 25 وهدوء ارتفاع الأمواج إقبال الأهالى على البحر
بورسعيد - محمد عزام

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تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إرتفاع طفيف في درجات الحرارة عن الأمس، وهدوء في ارتفاع الأمواج. 
 
كما أن درجة الحرارة في محافظة بورسعيد، الصغرى 25 درجة، والكبري تصل إلى 31 درجة، والمحسوسة هي 34 درجة. 
 
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء. 
 
وجاءت حالة البحرين الأبيض والمتوسط، أن ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط من متر إلى مترين، كما أن حالة الأمواج في البحر الأحمر من 1.5 متر إلى 2.25 متر. 
 
إقبال الأهالي على البحر
إقبال الأهالي على البحر

الأطفال يلعبون في مياه البحر
الأطفال يلعبون في مياه البحر

بحر بورسعيد اليوم الجمعه
بحر بورسعيد اليوم الجمعه

 

 


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