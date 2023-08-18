طقس بورسعيد اليوم.. درجة الحرارة العظمى تسجل 25 وهدوء ارتفاع الأمواج

بورسعيد - محمد عزام

تشهد محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إرتفاع طفيف في درجات الحرارة عن الأمس، وهدوء في ارتفاع الأمواج.

كما أن درجة الحرارة في محافظة بورسعيد ، الصغرى 25 درجة، والكبري تصل إلى 31 درجة، والمحسوسة هي 34 درجة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وجاءت حالة البحرين الأبيض والمتوسط، أن ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط من متر إلى مترين، كما أن حالة الأمواج في البحر الأحمر من 1.5 متر إلى 2.25 متر.