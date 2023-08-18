ضبط 36 كيلو من الحشيش والهيروين في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مديرية أمن القاهرة، تم ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام، وفي مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية وبحوزته 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام.

أما في مديرية أمن الغربية، فتم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما 108 طرب لمخدر الحشيش وزنت 10,800 كيلو جرام – سلاح أبيض، وفي مديرية أمن القليوبية، فتم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين – 2 سلاح أبيض.

وفي مديرية أمن السويس، تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدرى الهيروين والأيس "شابو" – سلاح أبيض – ميزان حساس، وفي مديرية أمن البحيرة، فتم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وبحوزته كمية لمخدر الحشيش – سلاح أبيض، وضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام في كفر الشيخ.

وفي مديرية أمن أسيوط، تم ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته (كمية لمخدر الأيس "شابو" - سلاح أبيض)، وفي مديرية أمن الإسماعيلية، تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وبحوزته (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام)، و ضبط (3 أشخاص) وبحوزتهم (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – عدد 20 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام).

وعلى مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، فتم رصد إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لترويج المواد المخدرة، وأمكن ضبط القائمين على إدارته (شخصين ، مقيمان بالشرقية) وبحوزتهما (عدد 1100 أمبول مؤثر لأحد العقاقير – 30000 قرص وأمبول أدوية مختلفة الأنواع ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر – 3200 قرص مخدر).

وفي منطقة السحر والجمال، فتم ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية) وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش).